Bad-Dürrheim Eifriger Nachwuchs

Der kurzzeitige Mangel an Sitzgelegenheiten für die Besucher konnte durch das zügig erfolgte Heranschaffen weiterer Stühle behoben werden. Vereinsvorsitzenden Antonius Grießhaber begrüßte die Familien der Kinder und die Mitglieder in der weihnachtlich geschmückten Halle. Danach wurde es für rund 70 Kinder und Jugendlichen beim Programm ernst – dieses wurde von Jonas Grießhaber moderiertes Programm und beinhaltete verschiedene Übungen am Boden und an den Geräten.

Den Auftakt dazu machte die von Marisa Stein und Antonius Grießhaber trainierte Schülerinnenriege am Schwebebalken. Kinderturnen am Boden und unter Einbezug vom Trampolin präsentierten die Schützlinge der Übungsleiterinnen Birgit Lehre und Ilse Grießhaber. Das Boden-und Barrenturnen übernahm die Bubenriege unter der Anleitung von Daniel Grießhaber und Hans-Jürgen Schneckenburger. Was die neu gegründete Gruppe der Grashüpfer schon alles drauf hat, führten sie mit ihren Leiterinnen Sandra Kammerer und Myriam Hohos dem Publikum vor.

Alle Vorführungen honorierten die Zuschauer mit gebührendem Applaus. Aufgelockert wurde die Veranstaltung mit Gedichtvorträgen von den Kindergruppen und dem Besuch des Nikolaus. Gerne wurde nach dem offiziellen Programm noch bei Kuchen und Kaffee verweilt.