Der Gesangverein 1906 Unterbaldingen feiert dieses Wochenende sein 110-jähriges Bestehen. Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Das Jubiläum ist verbunden mit dem Gruppenkonzert der Ostbaarchöre am Samstag, 17. September, Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr in der Ostbaarhalle. An diesem Abend werden verdiente Sängerinnen und Sänger für 25, 50 und 60 Sängerjahre geehrt. Die Ehrungen werden durch den Schwarzwald-Baar Chorverband vorgenommen. Danach ist Tanz und Unterhaltung durch die Gruppe Pop Alpin. Am Sonntag um 11.30 Uhr ist Frühschoppen und Mittagessen, anschließend ist musikalische Unterhaltung durch den MV Unterbaldingen der Jugendkapelle und durch den Entertainer Alois Wiehl. Am Montag 15 Uhr ist Kinder- und Seniorennachmittag mit Spielearena und große Tombola, ab 17 Handwerkervesper und Unterhaltung ab 18 Uhr mit den Millibachmusikanten.