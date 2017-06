Bad-Dürrheim Eheleben ist reich an Facetten

Kennengelernt haben sich beide 1953 in Balingen während der damaligen Ausstellung "Schwäbischer Fleiß", strukturell ein Pendant zur Südwest-Messe, Ingeborg Retter hatte in ihrer Geburtsstadt quasi einen Heimvorteil.

Es sollte funken zwischen der Friseurin und dem Kaufmann sowie späteren Sekretariats-Leiter. Der berufliche Werdegang führte Eugen Retter von Albstadt-Ebingen nach Schwenningen, bereits mit 20 Jahren bat man ihn den Posten des Verkaufsstellen-Bezirksleiters in der Ebinger Konsumgenossenschaft an. In Schwenningen wurde das Organisations- und Verkaufstalent schließlich geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Genossenschaft, im schwäbischen Teil der Doppelstadt wechselte der heute 89-Jährige dann auch in den Ruhestand. Seit nun schon 55 Jahren leben die zweifachen Eltern Ingeborg und Eugen Retter im Eigenheim an der Johann-Sebastian-Bach-Straße, den Wechsel nach Bad Dürrheim haben sie nie bereut. "Hier ist es natürlich schöner als in Schwenningen", wertet Ingeborg Retter – ohne VS zu nahe treten zu wollen, das Plus an Ruhe wird geschätzt.

Bislang schafften es die Retters regelmäßig in den Jahresurlaub zu gehen, heuer werden sie erstmals Südtirol ansteuern. "Ansonsten waren wir immer auf Sylt", erzählt Eugen Retter, dem damit ein Faible für den hohen Norden zugesprochen werden muss. Gern geht das Diamant-Paar im Bad Dürrheimer Kurpark spazieren, das lokale Geschehen wird seit 60 Jahren auch per Tageszeitung verfolgt. Mit der Arbeitsweise von Kommunalverwaltung und den Bürgervertretungen sind Ingeborg und Eugen Retter ebenso zufrieden wie mit dem "Ersten Bad Dürrheimer", Bürgermeister Walter Klumpp.