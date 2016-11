Bad-Dürrheim Eckbühlblätz sind gut aufgestellt

Die Eckbühlplätz haben derzeit 93 aktive Mitglieder, 31 Kinder und 118 passive Mitglieder, auch die vielen Veranstaltungen außerhalb der Fastnacht seien gut gelungen und hätten Spaß und Freude gemacht.Was sie doch am meisten freue so Margot Hettich, sei das man mit Ortsvorsteher Helmut Bertsche und den Ortschaftsräten immer ein offenes Ohr bekomme.

Der humorige Jahresrückblick durch Schriftführerin Simone Fürstberger erinnerte an doch so manch nettes Ereignis. Auch die Jugendabteilung der Narrenzunft war mit großem Engagement dabei, so die Jugendleiterin. Der Kassenbericht für die Narren stellte nach fünf Jahren zum letzten mal Heidi Hepting vor. Sie konnte nur Positives berichten. Sie erhielt die einstimmige Entlastung. Für ihre Arbeit bekam sie einen Regiestuhl mit Namen überreicht. Auch Ortsvorsteher Helmut Bertsche zeigte sich stolz auf die Narrenzunft und sparte nicht mit Lob.

Drei Urgesteine verabschiedet