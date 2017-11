Bad-Dürrheim E-Bikes "ein riesengroßer Trend"

Bad Dürrheim. Das Elektroauto auf dem Großraumparkplatz wird zunehmend gemietet. Ein "riesengroßer Trend" sind im Tourismus auch die E-Bikes, die über die Kur und Bäder GmbH ausgeliehen werden können, informiert Andrea Meiers von der Marketingabteilung der Kur und Bäder GmbH.

In den vergangenen beiden Jahren seien mittlerweile vier Elektroräder von der Kur und Bäder angeschafft worden, die von den Gästen auch rege in Anspruch genommen würden. Wenn die Nachfrage weiterhin so stark ist, möchte Meiers nicht ausschließen, dass noch weitere E-Bikes gekauft werden. Nutzer könnten sich bei einer Schnupperstunde für vier Euro mit den E-Bikes vertraut machen. Der Gast sehe dann, wie er mit dem motorisierten Rad klar komme. "Die meisten sind begeistert", gibt Meiers die positive Resonanz wieder. Sie weiß auch von Gästen, die sich nach der Erfahrung in Bad Dürrheim überlegen, privat E-Bikes zuzulegen.

Die Kur und Bäder GmbH kooperiert bei ihrem Angebot mit Ketterer Fahrzeugtechnik, der seinen Betrieb in der Nähe des Media-Marktes hat und laut Meiers ebenfalls E-Bikes ausleiht. Die vier Exemplare der Kur und Bäder GmbH könnten an der Tourist-Info im Haus des Gastes zwischen April und Oktober gemietet werden. Für den halben Tag koste die Nutzung zehn Euro mit Gästekarte, zwölf ohne, für den ganzen Tag seien es 20 Euro und 22 Euro ohne Gästekarte.