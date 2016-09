Bad-Dürrheim Durchfahrt ist jetzt freigegeben

Rund 100 Gäste konnte Bürgermeister Walter Klumpp zu der Feierstunde auf dem Vorplatz des Rathauses begrüßen. Das Stadtoberhaupt sprach den Bürgern seinen Dank dafür aus, dass sie die zehn Monate andauernde Bauzeit mit Geduld und Verständnis ertrugen. Die Sanierung der Fahrbahn der durch die Gemeinde führenden K 5701 war nach den Ausführungen von Klumpp überfällig. Es bot sich an, bei dieser Erneuerungsmaßname das Kanal- und Wassernetz, die Gehwege, den Rathausplatz, die Beleuchtung und natürlich die Breitbandverkabelung mit einzubeziehen.

In Biesingen wurden der Fahrbahnbelag der 900 Meter langen Ortsdurchfahrt und 750 Meter Gehweg saniert. Zwölf Gebäude wurden an das Kanalnetz angeschlossen, die erneuerte Wasserleitung ist 700 Meter lang. Die Kosten für die Kanalarbeiten belaufen sich auf rund 180 000 Euro, die für die Wasserleitung auf 350 000 Euro. Die Kosten für die Gehwege und Neugestaltung des Rathausplatzes betragen in etwa 300 000 Euro. In die neue, mit der LED-Technik ausgestattete Straßenbeleuchtung, wurden gut 110 000 Euro investiert.

Eine kostenmäßig andere Baustelle, die aber parallel zu der Sanierungsmaßnahme verlief, war die Verlegung der Anschlussrohre für das Breitbandnetz. Von den 464 Grundstücksbesitzern in Biesingen und der Nachbargemeinde Sunthausen haben sich bisher 195 Haushalte für den Anschluss an das Glasfaserkabel entschieden, erwähnte Klumpp. Die Gesamtkosten belaufen sich für beide Gemeinden auf 1,218 Millionen Euro, wovon die Stadt etwa 966 000 Euro selbst zu tragen hat. Landrat Sven Hintersee sprach von einer gelungenen Sanierung der insgesamt 900 Meter langen Ortsdurchfahrt. Im Zuge der Maßnahme wurden auch weitere 800 Meter Straßenbelag in Richtung Heidenhofen gleich miterneuert.