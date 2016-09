Bad-Dürrheim Dürrheimer Gastronomen beim Pfännle dabei

"Wir freuen uns schon sehr auf den Tag", lächelt Ingrid Limberger, die gemeinsam mit Lutz Kasten das Walz leitet. Vor allem dass es in Bad Dürrheim stattfinde und regional sei, begeisterte die Inhaber. "Ich kenn das SWR 1 Pfännle von anderen Städten und finde es toll", freut sich Limberger. In den vergangenen Tagen war es in der Küche bereits ordentlich am Dampfen. "Es ist stressig. Wir müssen 1400 Portionen richten und haben eine kleine Küche. Aber wir bekommen das hin", ist sich Limberger sicher.

Da es "gewünscht wird, etwas mit Bier zu machen" gibt es zur Vorspeise Sülze vom Weiderind und Wildkräutersalat mit Stammwürzdressing. Für die Hauptspeisen wird Wild aus dem heimischen Wald und Fisch vom regionalen Angelsportverein besorgt. Die Nachspeise besteht ebenfalls aus regionalen Obst, das in dreierlei Mehlspeis und in Cupcake Café Walz eingearbeitet wird. Typisch badisch und aus der Heimat sollen die Gerichte sein.

Das eher rustikale Gasthaus Krone fährt mit ihren Gerichte eine andere Schiene. "Wir wollen wir selbst bleiben", sagt die Inhaberin Anke Kunath. So serviert das Haus beispielsweise zur Hauptspeise gebratene Blutwurst auf Kartoffelpüree und Weinsauerkraut mit gewürzten Zwiebeln. Trotz der stressigen Vorbereitungen freut sich Kunath auf das Event. "Aber wenn es geschafft ist, ist es auch gut", sagt sie. Das SWR 1 Pfännle kennt Kunath aus dem Radio. Als sie hörte, dass es nach Bad Dürrheim komme, dachte sie sich: "Das ist mal was anderes." Und wenn so was mal in Bad Dürrheim ist, warum nicht mitmachen.