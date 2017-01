Bad-Dürrheim Drei Jahre Planungs- und Bauzeit

Nordbad in Neuss

Ebenso erwartungsfreudig ging es zum zweiten Bad, dem Nordbad in Neuss. Hier wurde zwischen 2007 und 2009 ein Gebäude aus dem Jahr 1964 saniert. Das Obergeschoss wurde abgetragen und ein so genanntes Cabriodach aufgesetzt, die Glasfront über weite Teile so gebaut, dass man sie komplett öffnen kann, das Außenbecken wurde geschlossen. Zusätzlich wurde im Cabirodach eine durchsichtige Folie eingebaut, um mehr Licht zu bekommen. Alexander Bride, Leiter der Bäderbetriebe, ließ das Dach einen halben Meter zur Seite fahren. Acht synchronisierte Motoren bewegen die tonnenschwere Konstruktion, das auf den langen Seiten seine Auflage hat, wegen der Statik. Das Dach wird auf Schienen komplett zur Seite geschoben. Ist es komplett weg, überdacht es sozusagen den Vorplatz des Bades. Acht Minuten dauert das Spektakel. Manchmal sei es nur für ein paar Stunden auf im Sommer, manchmal den ganzen Tag, je nach Wetterlage, erklärte Bride. Im Juni 2009 eröffnet, machte man in Neuss insgesamt gute Erfahrungen mit der Lösung. Verschleißteile des Systems mussten natürlich zwischendurch erneuert werden.

Erka-Bad in Erkelenz

Die dritte Station war das Erka-Bad in Erkelenz. Das Bad verfügt über ein Sport- und ein Familienbecken innen sowie ein Freibadbecken, das von Mai bis September geöffnet ist. In vier Jahren hatte man über 700 000 Besucher, erklärte Ansgar Lurweg, der Technische Beigeordnete der Stadt, der die Kurstädter sichtlich stolz durch das Bad führte. Es wurde in einer Modul-Bauweise geplant, wie er es nannte. Sprich: Die Kosten für das Hallenbad wurde separat aufgeführt, die Kosten für das Freibad und für die Rutsche. Als man erkannte, dass nach der Ausschreibung des Hallenbads Geld ürig war, plante man die Rutsche, beziehungsweise auch das Freibecken. Dieses Vorgehen war eine Idee von Jens-Wilhelm Brand, Planer der Constrata Ingenieursgesellschaft, der den Bau betreute und der abends noch einen ausführliche Vortrag in Sachen Planung von Anfang bis Eröffnung hielt.

Zwembad De Ijsselslag

Am Samstag ging es für die Kurstädter in die Niederlande. Dort wurden sie im Zwembad De Ijsselslag in Zutphen von der Architektin Alexandra Ziegler und dem Planer Jakko Koenis erwartet. Das Bad musste tags zuvor wegen eines Verschmutzungswerts kurzfristig geschlossen werden. Dies tat der Besichtigung jedoch keinen Abbruch. Dieses Bad verfügt über ein Sport- und ein Mehrzweckbecken sowie über ein Planschbecken und Gastronomie. Die Technik befindet sich nicht im Keller, sondern im Dachgeschoss. Jakko Koenis erklärte den Besuchern, dass man in diesem Bad ohne Lüftungsrohre auskomme. Dies sei möglich, da man mit einem leichten Überdruck im Innenraum arbeite, den man in Schwimmbekleidung jedoch nicht bemerken würde und der an den Fenstern nochmals für eine Luftisolierung sorge. Diese seien hoch isoliert. Dadruch konnte man auf Heizkörper entlang der Fensterfronten verzichten und eine durchlaufende Bank einbauen.

De Waterlinie

Das zweite Schimmbad war De Waterlinie in Culemborg. Dies ist ein so genanntes 2521 Bad – dieses System ist eine Fertigteilentwicklung, die vor wenigen Jahren in den Niederlanden gemacht wurde, und eher ein Zweckbau ist. Das Bad an dem Standort befindet sich im ersten Obergeschoss, die Technik im Erdgeschoss, das ist dem feuchten Untergrund geschuldet, auf dem das Schwimmbad steht. Das Becken ist 25 Meter lang und 21 Meter breit – es hat somit acht Bahnen.

Das Bad war bei dem Besuch der Kurstädter voll in Betrieb. Ein Teil des Beckens kann mit einer Wand abgetrennt werden. In dem kleineren Becken wird dann Wassergymnastik betrieben, das Wasser kann vier Grad höher erwärmt werden als im restlichen, führte Sander ten Broek aus, der das Konzept 2521 mitentwickelte. Der größere Teil wurde abgetrennt. Im mittleren Drittel waren die Schwimmer unterwegs und im anderen Drittel lernten gerade Kinder schwimmen und Tauchen. Insgesamt wirkte das Bad zwar eher eng im Platzangebot, für die 35 000 Einwohnerstadt sei es jedoch zweckdienlich. Ein wesentlicher Beitrag, dass es funktioniert, ist natürlich eine genaue Planung, wer zu welchen Zeiten im Bad ist, erklärte der Betriebsleiter.

Die Trennwand wurde während der Besichtigung auch wieder abgebaut, dazu waren zwei Mitarbeiter notwendig. Die Technik ist denkbar einfach. Der Hubboden in dem Gymnastikteil verfügt über eine Aussparung, in welche die Trennwand beim Umklappen hineingelegt wird. Am Schluss stand das Bad in Kelms, hier konnte man auch sehen, welche Fehler man machen kann, beispielsweise in einer kantigen Ablaufrinne oder auch bei Materialien.

Vortrag zur Planung

Am Freitagabend hielt Jens-Wilhlem Brand noch einen Vortrag über Bedarfs- und Bauplanung von Schwimmbädern. Mit seiner Firma hat er schon über 100 Bäder geplant. Eine absolut wichtige Voraussetzung sei eine detaillierte Bedarfsplanung. Vom Start dieser Planung bis zur Eröffnung eines Schwimmbads rechnet er in der Regel mit drei Jahren. Vor allem eine reelle Bedarfsplanung sei wichtig, da man so hier den größten Kosteneinfluss habe.