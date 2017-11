Bad-Dürrheim Drei "Initiativkreise" werden gebildet

Versammlungsleiter Markus Thoma brachte die bisher erfolgten Initiativen sowie die mit Fördergeldern verbundene Aufnahme in das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus und den Ideenwettbewerb in Erinnerung. Als nächsten Schritt kündigte er die Bildung einer Steuerungsgruppe sowie die Entstehung von drei Initiativkreisen an. Der Zeitplan sieht die Bildung der Initiativkreise im ersten Quartal 2018 vor.

Der erste Initiativkreis soll sich den Themen Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung, Jugend, Familien und Begegnungen widmen. Dabei handelt es sich um folgende Betätigungsfelder: Anerkennungskultur, Familienbeauftragte, Frühe Hilfen, Willkommensbesuche, Müttertreff, Elternbildung, Schulsozialarbeit, kommunale Jugendbeteiligung, Schüler- und Kinderferienprogramm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Pflege, Sozialarbeit der Caritas, offene Jugendhausarbeit in den Teilorten, Vereine und Stadtjugendring.

Für den Initiativkreis II sind es die Arbeitsbereiche Pflege, Unterstützungen, Beratung, Versorgung im Alter, Mobilität und Menschen mit Handicap. Betätigungsfelder sind neue Wohnformen, selbstbestimmtes Leben im Alter, Sozialbetreuung der Caritas, Beratung durch den VdK und der Pflegestützpunkt vor Ort im Generationentreff, Nachbarschaftshilfe in den Teilorten, Bürgerbus, Behindertenbeauftragte, Gesprächsangebote beim Bilderbuchcafé im Matisse in Bad Dürrheim sowie im Caféle in Hochemmingen.