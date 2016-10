Bad-Dürrheim Drei-Gänge-Menü zum Krimi

Die Lesung im Bad Dürrheimer Kurhaus fand prima Zuspruch, an den Tischen wurden diesmal auch Gaumenfreuden gereicht. Etwas feiner speisen, sich von "Schwarzwald-Botschaftern der anderen Art" unterhalten lassen, Lesung und Drei-Gäge-Menü kombinieren - auf der Baar nahm ein durchaus besonderer Abend seinen Lauf. Rieckhoff und Ummenhofer können nicht nur mit der Feder umgehen, sie treten auch gern ins Rampenlicht, respektive besteigen die besonderen Bretter.

Quasi eine Melange ihrer Bücher "Schwarzwaldrauch" und "Schwarzwaldstrand" führte nun zu Kopfnicken und ließ die Interessenten zudem schmunzeln; Humor und Slapstick dürfen schließlich nicht fehlen, wenn die Kunstfigur "Hubertus Hummmel" ermittelt und sich als Hobbydetektiv aufmacht. Vorlesen, gestikulieren, sich szenisch aufteilen und die Bälle des Kollegen aufnehmen - die in VS geborenen Autoren und ehemaligen Schwarzwälder-Bote-Journalisten verfügen zwar nicht unbedingt über Bühnenpräsenz, können sich jedoch sehr gut in Szene setzen. "Möchte jemand von Ihnen die Leiche reintragen?" Eine kurze Frage, schon ist der ins Publikum gelegte "Draht" wieder gespannt - Rieckhoff und Ummenhofer eben! Auch in Bad Dürrheim fiel nun wieder auf: Die beiden Multitalente haben Freude an Lesungen, bekanntlich empfinden einige Autoren ganz anders. Und dass man sich auch gern gegenseitig auf den Arm nimmt, unterstreichen die keinesfalls leichtgewichtigen Herren etwa beim jeweiligen Pulsgreifen am Hals. Ummenhofer: "Um den bei Dir zu fühlen, benötigt man beide Hände!" Musikalisch umrahmt wurde der Krimi-Abend von den auch als singende Stadtführer bekannten "Dörr-Brüdern", Carsten und Eric oblag zudem die Begrüßung im Kurhaus: "Hier gibt´s etwas zu lachen und spannend soll es auch sein!" Es kam wie angekündigt und gewünscht!