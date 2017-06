Bad-Dürrheim Drehorgelklänge beim Trachtenmarkt

Bad Dürrheim. Es heißt übrigens nicht mehr nur Trachtenmarkt, sondern "baden-württembergischer Heimat- und Trachtenmarkt", machte bei der Pressekonferenz am Dienstag Kur- und Bäder-Mitarbeiter Daniel Limberger auf Details aufmerksam. So sei es – anders als in Bayern – in Baden-Württemberg nicht ganz einfach, genug Händler für eine solche Veranstaltung zu finden. Deshalb wurden die Inhalte beim Markt in Bad Dürrheim in diesem Jahr mit dem Heimataspekt breiter gefasst. Wobei Limberger betont, dass hier auf regionales Handwerk geachtet wurde. Im Ausstellungsflyer finden sich deshalb neben Anbietern von Trachtenbekleidung, Trachtenschmuck und Trachtenstoffen auch solche von Seilerei-Produkten, Holz- und Töpferwaren, um nur einige Beispiele zu nennen. Insgesamt summiert sich die Zahl der ausstellenden Händler im Haus des Bürgers und dem Außengelände bis zum Rathausplatz auf 31. Mehrere der Händler geben in Vorführung Einblick in ihr altes Handwerk.

Geöffnet ist der Trachtenmarkt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Wobei am Samstagabend die Zeit bis 20 Uhr ausgedehnt wird und bei Live-Musik Gelegenheit für einen gemütlichen Tagesausklang auf dem Festgelände ist.

Ergänzt wird das Programm am Wochenende durch Auftritte verschiedener Musikgruppen auf dem Rathausplatz. Am Samstag um 14.30 Uhr hält Volkskundler Werner Mezger einen Vortrag im Haus des Bürgers zum Thema "Megatrends – Entwicklungen, die unsere Welt verändern: Herausforderungen und Chancen".