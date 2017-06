Bad-Dürrheim "Dorfrocker" spielen zum Jubiläum auf

Wer am Samstag, 24. Juni, dabei sein und Karten für den Auftritt der "Dorfrocker" in Bad Dürrheim haben möchte, kann diese im Vorverkauf zum Vorzugspreis von 17,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr unter anderem im Haus des Gastes in Bad Dürrheim oder im Internet unter https://tickets.vibus.de/ oder per Email dorfrocker@feuerwehr-badduerrheim.de beziehen. Eine Stunde vor Konzertbeginn, also ab 19.30 Uhr, ist Einlass.

Weitere Informationen: www.dorfrocker.de