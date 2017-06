Bad-Dürrheim "Dorfrocker" sorgen für Unterhaltung

Bad Dürrheim. Die Festivitäten konzentrieren sich auf den Rathausplatz. "Dies hatten wir schon beim Einstieg in die Planung der aus mehreren Bausteinen bestehenden Veranstaltung beschlossen, weil es ein Fest der kurzen Wege sein soll", gab Abteilungskommandant Jan C. Rolli beim Pressegespräch zu verstehen.

Lediglich die Abnahme der Leistungsspangen in Gold, Silber und Bronze für die 22 angemeldeten Gruppen von aktiven Wehren aus dem Kreisgebiet wurde auf den Parkplatz vom Bohrturm ausgelagert, ebenso der auf dem Sportplatz des Fußballvereins stattfindende Kreisentscheid, an dem fünf Jugendfeuerwehren teilnehmen. Die bereits am frühen Morgen beginnenden Wettkämpfe enden am Nachmittag mit der Siegerehrung auf dem Rathausplatz, wozu die Zusammenkunft der Altersmannschaften aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis den Rahmen bilden wird.

Ab 18 Uhr wird der Platz für die erforderlichen Umbauarbeiten zum Auftritt der seit etlichen Jahren auf einer Erfolgswelle schwimmenden "Dorfrocker" gesperrt, skizzierte Rolli den weiteren Festverlauf. Der wird zweifellos mit dem Gastspiel der drei Brüder aus einen kleinen Dorf in Bayern seinen unterhaltsamen Höhepunkt haben. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Im Anschluss werden zwei lokale Discjockeys heiße Scheiben quer durch die Musikszene auflegen.