Bad-Dürrheim DM-Titel im Pit-Pat geht in die Schweiz

In einem starken internationalen Teilnehmerfeld ging es nach der offiziellen Eröffnung am Samstag durch Bürgermeister Walter Klumpp in die Einzelwettkämpfe, wo neun PPCler um den Einzug unter die besten Sechszehn kämpften. Die Zuschauer vor Ort erlebten spannende und enge Spiele, die teilweise nur mit einem Punkt, das heißt ein gewonnener Tisch mehr, endeten. Auch die eine oder andere Überraschung – vor allem durch Publikumsspielerin Ramona Nugay – gab es zu sehen. Am Ende erreichten mit Birgit Koch, Jürgen Binner und Thomas Madl drei Einheimische die Finalrunde. Sportwart Martin Grüßer und Jugendspieler Simon Schunggart mussten sich knapp geschlagen geben. Schunggart durfte sich am Ende aber trotzdem freuen: Mit 81 Stoß sicherte er sich den Titel in der Jugendwertung vor Nils Binner (ebenfalls Bad Dürrheim) und Tobias Haug aus Steinlachtal.

Bei den Erwachsenen konnte sich Thomas Madl bis ins Finale durchkämpfen: Peter Müntener aus Buchs in der Schweiz war am Ende aber nicht zu schlagen und sicherte sich den Deutschen Meister-Titel. "Das ist ein kleiner Schönheitsfehler", scherzte Vorstand Jürgen Binner bei der Siegerehrung, die er als Dritter ebenfalls auf dem Treppchen erleben durfte. Vierte wurde Barbara Heuser (Buchs/CH), vor Michael Schmid (Steinlachtal), Axay Hauptmann (Ilvesheim), Stefan Sulz (Steinlachtal) und Birgit Koch vom PPC auf Platz acht. Dietmar Ströbele reichte es am Ende zu Platz zehn, und Martin Grüßer wurde 15.

Mit sieben Dreier-Teams ging es am Sonntag dann noch in den Mannschaftswettbewerb: Aufgeteilt in zwei Gruppen, in denen der Modus jeder gegen jeden zur Anwendung kam, sicherten sich gleich zwei Kurstädter Teams den Einzug ins Halbfinale, das das Team Bad Dürrheim III mit Nils Binner, Martin Grüßer und dem Österreicher Erich Pillmann auch erfolgreich gestalten konnte. Der Finalgegner kam hier mit dem Team aus Buchs ebenfalls aus der Schweiz.