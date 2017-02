Bad-Dürrheim Dirigentenstab kommt in junge Hand

Schon als Schüler drehte sich beim ihm alles um die Blasmusik, welcher er viele Stunden seiner Freizeit widmete. Das im Jahr 2009 abgelegte goldene Musiker-Leistungsabzeichen sah er nicht als Abschluss seiner musikalischen Ausbildung an. Da die Jugendkapelle ohne Dirigenten da stand, fragte ihn der damalige Vorsitzende, ob er sich vorstellen kann, den Nachwuchs zu leiten. Der schon zu diesem Zeitpunkt dem Hauptorchester zugehörende talentierte Jungmusiker entschied sich auf Anraten des seinerzeit tätigen Dirigenten Peter Klein, der bis 2015 über 13 Jahre hinweg den Taktstock schwang, den C-Lehrgang zum Erwerb des Dirigentenscheins zu belegen.

Damals noch Schüler am Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen, nahm er es auf sich, über ein Jahr hinweg an vielen Wochenenden und in den Schulferien den Dirigentenlehrgang an der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände in Staufen im Breisgau zu absolvieren. Den Dirigentenschein in der Tasche, wollte er seine Arbeit bei der Jugendkapelle Oberbaldingen aufnehmen, doch die hatte sich zwischenzeitlich mangels Spieler aufgelöst.

Arbeitslos blieb er mit seinen neu erworbenen musikalischen Kenntnissen deshalb aber nicht, da der Musikverein Weigheim anfragte und man nach einem Probedirigat die Zusammenarbeit vereinbarte. Diese wird nach sechs Jahren in wenigen Monaten zu Ende gehen. Der beruflich als Projektentwickler in einem Zulieferunternehmen für die Automobilindustrie tätige 25-Jährige bereitet sich gegenwärtig mit den Weigheimer Musikern auf deren Jahreskonzert am 1. April vor. Deshalb konnte er auch nicht die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert bei seinem Heimatverein übernehmen. Bis zu seiner offiziellen Amtsübernahme nach den Sommerferien wird Jürgen Schwarz, der Dirigent der Jugendkapelle des Musikvereins Unterbaldingen, die Kapelle Oberbaldingen leiten.