Bad-Dürrheim Digitalisierung erreicht den Kuhstall

Das Grünland sei der größte Kohlendioxid-Binder weltweit, das gehöre stärker in den Mittelpunkt gerückt. Die Fleckviehwirtschaft sei sehr klimaneutral, über eine Preisabsicherung der Milch an den Börsen möge man sich bitte Gedanken machen. "Wir hatten ein für uns katastrophales Preisjahr 2016, das ist bekannt. Die schlechte Futterqualität ist durch ein nasses erstes und ein trockenes zweites Halbjahr bedingt, die Futtermasse ist jedoch super", konstatiert Hofer. Auch im Schwarzwald, auf der Baar und auf dem Heuberg sind Spitzenkühe zu finden, deren Milchleistung kann in Einzelfällen sogar auf 1000 Kilogramm pro Tier und Jahr steigen.

Als sehr gute Ergebnisse gelten Erträge zwischen 7000 und 9000 Kilogramm, die Top-Kuh 2016 ist übrigens eine mit einer ungewöhnlichen Namensbezeichnung versehene "Bräunlingerin". Die Milchkuh "Hexe" stach heraus und produzierte ein Vielfaches jener Menge, die für die Ernährung eines Kalbes notwendig ist. Über ein interessantes "Knoff Hoff" im Rinderstall berichtete Hans-Joachim Häßler seitens des Maschinenrings Tuttlingen-Stockach.

Fliegen sind für Rinder und Pferde nicht nur Plagegeister, sondern auch Überträgerinnen von Krankheiten, mit der zweitweisen Wasservernebelung im Stall mache man, Häßler zufolge, gute Erfahrungen: "Der Begriff ›Kuhdusche‹ ist natürlich irreführend, die Tiere werden nicht abgespritzt. In gewissen Zeitabständen wird jedoch Wassernebel erzeugt, das mögen die Fliegen gar nicht."

In den Reihen der Bauernverbände werden die großen Handelsketten als Gestalterinnen des Milchpreises ausgemacht, weniger die Molkereien. "Unsere Verbände haben mit der Preisgestaltung rein gar nichts zu tun", unterstrich Wilhelm Schöndienst als Obmann des Tuttlinger Kreisbauernverbands.

Donaueschingen bleibt wichtigster Handelsort für den 102-köpfigen Fleckviehzuchtverein, insbesondere das Preisniveau bei den Bullen ist hoch. Im Schnitt werden für ein Kilogramm Rind knapp fünf Euro erzielt. Kreis-Veterinär Michael Langer hat die Blauzungen-Krankheit fest im Blick, das Virus macht sich vor allem in Frankreich und Italien breit.

"Wir beobachten die Entwicklung natürlich und zuletzt hat mich erstaunt, dass das Virus praktisch an den Grenzen Halt macht. Sollten wir in Süddeutschland ein größeres Problem bekommen, ist Achtsamkeit geboten. Ein Befall bei uns bedeutet, dass von hier aus keine Kälber mehr beispielsweise nach Norddeutschland zu verkaufen sind", sagte er.