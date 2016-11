Bad-Dürrheim Dieter Link bekommt ganz besondere Ehrung

Walter Klumpp zählte nur einige Aktivitäten des Geehrten auf, dessen sportliche Laufbahn als Spieler beim FC 1911 Bad Dürrheim begann. Schon früh engagierte sich Dieter Link im erweiterten Vorstand des Vereins, war Ende der 1970er Jahre einer von 120 Helfern, die in 7000 Arbeitsstunden aus dem Interimsbau der Realschule die Schabelstube bauten, und in den frühen 1980er Jahren Stadionsprecher, als Bundesligavereine zum Trainingslager in der Kurstadt waren.

1984 wurde er Schriftführer beim FC, ein Jahr später stellvertretender Vorsitzender und 1990 Chef der Fußballer – dieses Amt hatte er bis 2002 inne. Link gründete zusammen mit anderen Fußballern die so genannte Ur-AH, die sich einmal pro Woche zum Training trifft, war Jugendtrainer, erhielt 1984 die silberne Vereinsehrennadel und zehn Jahr später die goldene.

Ab 1984 war er Mitglied des Sportausschusses von 2003 bis 2014 auch dessen Vorsitzender. In dieser Funktion organisierte er selbst auch die Sportlerehrung. Walter Klumpp freute sich über die sportliche Familie und nannte Link ein großes Vorbild.