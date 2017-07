Bad-Dürrheim Diese Woche wird Luther gewidmet

Mit ganz vielen Veranstaltungen geht es munter weiter

Am heutigen Montag laden die Gläubigen zu einem Offenen Singen um 16 Uhr ins Haus der Begegnung ein, morgen gibt es um 15 Uhr einen Senioren-Nachmittag zum Thema Reformation. Der Mittwoch wird von gleich drei Terminen geprägt: Um 15 Uhr gibt es im Haus der Begegnung eine auf Kinder zugeschnittene Veranstaltung mit der Überschrift "Fridolin entdeckt die Bibel", diese wiederholt sich zur gleichen Uhrzeit am Donnerstag und Freitag. Um 17.15 Uhr findet eine Lesung in der Bücherei der Johanneskirche statt, um 19.15 Uhr wird in der Hotel-Kapelle des Soleos ein ökumenisches Abendgebet angeboten. Am Donnerstag steht um 20 Uhr das Bibelgespräch an, am Freitag heißt es um 19 Uhr sowie im Zuge des Jugend-Gottesdienstes: Safety First! Schlusstag der Martin Luther-Woche in Bad Dürrheim ist der kommende Sonntag, 9. Juli, dabei geht es festlich und definitiv konzertant zu. Um 10 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, parallel gibt es im Haus der Begegnung ein Kinderprogramm. Um 19.30 Uhr schließlich darf man in der Johanneskirche die Ohren wieder spitzen – Susanne Heinrich tritt vor und grüßt zum Konzert ihres Barockensembles.