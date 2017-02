Bad-Dürrheim Die richtige Mischung macht es

Auf der anderen Seite muss jedoch auch ausreichend Protein für die Milcherzeugung zugeführt werden. Klar wurde während des Vortrages, dass es ein Balanceakt ist, den der Landwirt gehen muss. Jilg hatte in Bezug auf die Pansengesundheit eine Nahrungstabelle in einem Schaubild dabei.

Trockenschnitzel, Biertreber und Rapskuchen sind zu empfehlen

Trockenschnitzel, Biertreber oder auch Rapskuchen sind empfehlenswert, Melasse, Roggen, Weizen und Hafer eher nicht. Es stellt sich in manchen Kreisen bei den Landwirten die Frage, ob Kraftfutter notwendig ist.

Diejenigen, die verzichten, haben eine grasbasierte Fütterung, es gebe beispielsweise bei Getreide keine Nahrungskonkurrenz zum Menschen und sie vertreten das Low-cost-Argument – sprich es ist eine betriebswirtschaftliche Frage. Hier zeigte Jilg auf, dass die Fütterung des Kraftfutters nicht gleichbedeutend mit mehr Milch ist. Es gebe bei der Menge einen Punkt, bei der es so gut wie keine Wirkung mehr habe. Es hat seinen Ausführungen nach auch wenig Wirkung, wenn das Grundfutter bereits energiereich ist. Es müsse auch die Tiergesundheit im Vordergrund stehen. Wolle man Kraftfutter reduzieren, dürfe man dies nicht von heute auf morgen machen, sondern stufenweise herunterfahren. In seinem Vortrag verdeutlichte er, dass es auf die Mischung ankomme, diese Aussage konnte auch im folgenden Vortrag erkannt werden.

Elmar Hink informierte über Messungen zum Grünfutter 2016. Insgesamt habe er 104 Silageproben im vergangenen Jahr gezogen. Untersucht wurden sie beispielsweise auf Rohprotein, Calcium, Kalium und Phosphor.

Im Ergebnis zeigte sich zwar eine große Durchschnittsmasse, aber auch einige Ausreißer nach oben und unten, wie er sie in seiner langen Tätigkeit teilweise noch nicht erlebt habe. In Bezug auf die Wettertabelle im April, Mai und Juni wurde deutlich, dass aufgrund des kalten Frühjahrs und des vielen Regens je nach Standort und Höhenlage ganz unterschiedliche Ergebnisse zusammenkamen. Doch dies allein beeinflusse nicht die Futterqualität. In einem weiteren Vortrag ging es um den EDV-Einsatz in der täglichen Arbeit bei der Melk- und Fütterungstechnik sowie dem Herdenmanagement.