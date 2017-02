Bad-Dürrheim Die Pfunde purzeln

Bad Dürrheim. "Wie jedes Jahr um diese Zeit lassen sich wieder unzählige Menschen mit Übergewicht oder Adipositas auf Abnehmpulver, Stoffwechselanalysen, Spritzenkuren und Ähnliches ein", meint die Kurklinik Limberger: "Doch was für die meisten von ihnen übrig bleiben wird, ist der Frust, auf die Werbeversprechen der Diät-Industrie hereingefallen zu sein und statt weniger noch mehr Pfunde an Bauch und Hüften hängen zu haben. Ein Grund für die Wahl dieser fragwürdigen Angebote besteht darin, dass seriöse Maßnahmen zur Therapie von Adipositas äußerst selten sind und/oder von Krankenkassen nicht finanziert werden", so die Klinik Limberger, die ein eigenes Angebot präsentiert: "Mobilis".