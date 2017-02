Bad-Dürrheim Die Oberbaldinger lassen es krachen

Die Oberbaldinger lassen es im Ortskern und unter freiem Himmel "krachen", das ist bekannt. Die Musik wird meist lauter als andernorts aufgedreht, früh hüpfen und tanzen die närrischen Wieble und Male, nicht nur der geistigen Getränke wegen. Rein äußerlich kommt die dortige Straßenfasnet zwar als interne Veranstaltung daher, Gäste sind aber immer willkommen und blicken in freundliche Gesichter. Als "Städter" noch nicht genug bekommen von der Narretei? Auf nach Oberbaldingen – "andernorts" lässt sich fast immer Neues entdecken!

Musikverein und Brunnä-Hexen schritten beim "Zieschtig"-Zug vornweg und gaben den Takt an. Ein rollender Kiosk lockte, adrette Guggenmusikerinnen entzückten – auch die Biesinger Moosloch-Hexen nahmen am Umzug teil und präsentierten ihren "Hexen-Laster" einmal mehr mit Stolz.

Wie tags zuvor in Unterbaldingen oblag einem einzelnen polizeilichen Ordnungshüter die Überwachung des Geschehens, auf die Frage, ob er denn nicht mitlaufen wolle, schüttelte der Schutzmann schmunzelnd den Kopf. Ohne Maske sehen Hexen circa 300 Prozent besser, beim Gang zum Sammelplatz fiel ihnen ein nicht mehr sonderlich gespannter Straßenbändel auf. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt! Nuf am Stroaßäschild, Bändel zupft und no moal nai abundä – guät isch. Narro!