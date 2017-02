Bad-Dürrheim Die Kunst lässt sich nicht in Fesseln legen

Nach einem nicht ganz leichten Start, so ließ Merk wissen, freue man sich nun über ein harmonisches Vereinsleben. Es werden nicht nur Ausstellungen organisiert, sondern auch besucht. Die Kunstfreunde, so hob Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz hervor, seien in der Stadt zu einer festen Größe geworden. Die Ausstellungen der Kleinen Galerie könnten nur einen kleinen Rahmen des großen Spektrums zeigen, von dem, was die Künstler geschaffen haben. Sichtbar werde dabei, wie groß die Schaffenskraft bei jedem einzelnen sei. Die kleine, aber feine Ausstellung würde nach außen hin zeigen, dass hier künstlerisches Gut vorhanden sei. Die Stadt werde ihren Beitrag dazu leisten, indem sie für die Ausstellungen eine entsprechende Plattform anbiete.

Nicht unerwähnt ließ Glunz, dass sich Carl Lotz, mit großem Engagement in verschiedene Projekte der Kur­stadt einbringe. Dazu gehören die Lesepaten und die Kulturlotsen. Ein künstlerischer Höhepunkt sei die Reproduktion eines verschollenen Kirchengemäldes von 1776 gewesen, das im letzten Jahr seinen Platz in der Hochemminger Pfarrkirche fand. "Bilder können positive und negative Signale auslösen, Unverständnis und Nichts sagen, nicht jedes Bild muss dem Betrachter etwas aussagen" meinte Carl Lotz. Kunst lasse sich nicht in Fessel legen und rege an, zu provozieren. Wichtig sei es, ihr Zeit und Raum zu geben.

"In der Schule habe ich fürs Zeichnen immer schlechte Noten bekommen", erinnerte sich Lotz schmunzelnd. Wenn er etwas gemalt habe, sei er gleich gefragt worden, was das sein soll. "Es muss doch nicht immer etwas sein. Man muss sich treiben lassen und schauen, was dabei heraus kommt", fügte er hinzu. Die Kunst schaffe Freude und ist lebensbejahend, erklärte er und sein Motto laute: Emotion – Natur – Kunst". Davon konnten sich die Besucher der Vernissage beim Betrachten der Bilder überzeugen. Fröhliche, harmonische und warme Farben verwendete der Künstler für seine Werke mit den vielfältigen Motiven, mit denen die reichhaltige Bandbreite des Schaffens präsentiert wird. Die Ausstellung wird bis zum 30. April zu sehen sein. Lotz nutze die Vernissage, um zu verdeutlichen, wie wichtig ihm die Förderung der Kinder sei. Dazu sei die Mithilfe bei den Lesepaten und bei den Kulturlosten erforderlich. "Jeder kann etwas, was ein anderer nicht kann und dabei kann er helfen."