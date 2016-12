Bad-Dürrheim Die klingende Visitenkarte beeindruckt

Bad Dürrheim-Hochemmingen (vd). Zunächst nahm die Besetzung der Musik- und Trachtenkapelle unter der Leitung von Jochen Abert die Bühne ein. In ihrem Streifzug durch die Blasmusikwelt eröffnete das Orchester mit "A Hubtingdon Celebration", einer lebhaften Ouvertüre, durch die sich das Ensemble von vielen Seiten präsentieren konnte. Großes altes Musikkino erlebten die Zuhörer mit "The Great Locomotive Chase", welches an Bürgerkriegsszenen aus US-Spielfilmen erinnerte.

Drei Stimmungsbilder der leichten Art spiegelte "3 Sketches" mit dem Solisten Tobias Leiber am Akkordeon wieder. Den Meisterkomponist der Filmmusik, John Moss, galt es mit "Symphonic Soundtracks", zu honorieren.

Nicht fehlen durfte im ersten Teil einen Abstecher zu den geschmückten Weihnachtsbuden und ihren stimmungsvollen Liedern mit dem Medley "A Christmas Festival". Als Zugabe hingen die Musiker den "Kaiser Sissi Marsch" an, der zum Mitklatschen animierte. Witzig und informativ hatte Moderator Tobias Heuft auf die Stücke eingestimmt.