Bad-Dürrheim Die jungen Menschen nicht zu stark belasten

Die Kommunen müssten darauf vorbereitet sein, dass alte und kranke Menschen zu Hause gepflegt werden können. "Menschen sollten im Alter nicht zwangsläufig verpflanzt werden", betonte er. Keinen Hehl machte Kunzmann daraus, dass er an diesem Abend im Haus des Gastes seine Generation vermisse, denn die betreffe es am meisten. Sie müsse es endlich begreifen, sonst werde es schwierig. Lobende Worte sprach Kunzmann dem Generationentreff Lebenswert aus, hier werde ehrenamtliches Engagement mit viel Freude und Optimismus geleistet. Angelika Strittmatter fügte hinzu, dass das Bürgerschaftliche Engagement Anerkennung benötige, die Ehrenamtlichen müssten unterstützt und motiviert werden.

Es sei heute schwierig, langfristig zu denken, denn die jeweiligen Situationen entwickeln sich schnell und sehr unterschiedlich, meinte Bürgermeister Walter Klumpp. In der Kurstadt werde daher die Bürgerschaft miteinbezogen, um zu überlegen, welche Schwerpunkte in der Stadtentwicklung entstehen sollen. Der Generationentreff sei ein gutes Beispiel, denn er sei auf dem bestem Weg, gute Lebensverhältnisse zu schaffen. Landrat Sven Hinterseh sprach seine Hochachtung aus vor dem, was in Bad Dürrheim als attraktive Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis angestoßen wurde und weiterhin auf den Weg gebracht werden solle. 27 Prozent der Einwohner seien über 65 und möchten hier ihren Lebensabend verbringen, das sei für die Stadt eine große Herausforderung.

In der anschließenden Podiumsdiskussion regte Stadt- und Kreisrat Wolfgang Kaiser an, dass es wichtig sei, die jüngere Generation in das Thema mit einzubeziehen, damit die Zukunft für alle aktiv gestaltet werden könne. Hauptamtsleiter Markus Stein meinte, es müsse selbstverständlich sein, über städtische Strukturen nachzudenken und über den Tellerrand zu schauen.