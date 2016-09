Bad-Dürrheim Die humorvolle Seite von Ängsten

Ob die Zuschauer den ganzen Abend entspannt auf ihren Stühlen sitzen konnten, sei dahin gestellt. Viel zu witzig und amüsant verlief der Abend, und eine Lachsalve folgte der anderen. Und das, obwohl es um alle möglichen Ängste ging. "Es gibt über 600 Phobien, da ist doch für jeden etwas dabei", versprach Fischer und zählte auf: Angst vor Flöten, Angst vor Bettlern, Angst vor Ottern. Diese sollten nicht mit Bibern verwechselt werden. Ottern leben am Fluss, Biber in einem Baumarkt. Ganz schlimm sei die Angst, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleiben könnte, und ebenso schlimm die Phobie vor Haut auf dem heißen Schokoladengetränk. Besonders arg, wenn es im Weißen Haus getrunken wird.

Erlebnisse aus seiner Zeit als Zivildienstleistender im Seniorenheim hatte Fischer ebenso parat. Es sei eine schöne Zeit gewesen, mit den Bewohnern. Dazu kam gleich eine Kostprobe über Gespräche, die Schwerhörige miteinander führen. "Es ist nicht schlimm, wenn man nicht mehr alles mitbekommt", tröstete der glatzköpfige Mann auf der Bühne. Umso witziger, dass er selbst Angst vor dem Alter spüre, das sich bei ihm mit den ersten grauen Haaren ankündigte.

Grausamkeiten in Märchen