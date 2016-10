Bad-Dürrheim Die Heimat in Öl auf der Leinwand

Enkel Janosch studierte an Kunstakademie

Als ausgebildeter Lithograph in Berlins traditionsreichster Kunstanstalt arbeitete er für verschiedene Kunstverlage und machte sein Hobby so zum Beruf. Auf all seinen beruflichen, aber auch privaten Stationen begleitete ihn der Zeichenstift, ob beim gemeinsamen Malen mit Josef Wenzel, bekannter akademischer Maler aus Bad Dürrheim, oder auch auf vielen seiner Fernwanderungen wie auf dem Jakobsweg und seinen Deutschlandtouren, die er auch noch mit 76 Jahren zu Fuß zurücklegte. Das Talent hat er seinem Enkel Janosch Jauch weitergegeben, der inzwischen seine akademische Laufbahn an der Kunstakademie Düsseldorf abgeschlossen hat und als freier Künstler in Düsseldorf tätig ist.

Der räumliche Tiefgang von Mommerts Malerei löst Bewunderung aus und ist geprägt durch exaktes und detailliertes Arbeiten – eine Form der Übertragung der Natur ins Bild, wie es sie heute in der Malerei nur noch selten gibt. Beim Betrachten seiner Kunstwerke hat man das Gefühl, den Maler auf seinen Streifzügen durch Bad Dürrheim, das Schwenninger Moos oder Mühlhausen zu begleiten. Eine stilistische, philosophische oder sozialkritische Aussage ist nicht sein Anliegen. Die Natur mit ihren jahreszeitlich nuancierten Veränderungen ist für Karl-Heinz Mommert Herausforderung genug.