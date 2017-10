Bad-Dürrheim Die Grande Dame ist 80 Jahre alt

Bad Dürrheim. 1924, so ist im Bad Dürrheimer Geschichtsbuch zu lesen, wurde im Kurverein die Idee geboren, ein Konversationshaus zu errichten. Doch damals wie heute – Ideen gab es viele, Geld war eher Mangelware. Der Verein rief eine Lotterie ins Leben, mit deren Erlös der Bau finanziert werden sollte. Der Erfolg war mäßig und so baute man 1929 zunächst zwei Wandelhallen und einen Musikpavillon. Die Wandelhallen standen auf der einen Seite ungefähr dort, wo heute die Passage ist, in welcher der Eine-Welt-Laden Karibuni sein Domizil hat und spiegelgleich auf der anderen Seite zwischen Musikpavillon und Eingang Kurhaus. Bis das Ziel erreicht war, sollte es noch über zehn Jahre dauern. Am 23. Juli 1937 war es aber soweit: Zwischen diesen Wandelhallen wurde das Kurhaus gebaut und an diesem Tag eingeweiht, damals unter dem Namen Kursaalgebäude.

Die Ideengeber hatten somit einige Zeit, um sich Gedanken über das Konzept des Hauses zu machen. Sie befragten Kurgäste wie auch Bürger und stellten eigene Überlegungen an. Man wollte ein Haus schaffen, das in erster Linie einen Saal hatte, in dem man Feste feiern und Tanzabende anbieten konnte. Darüber hinaus sollte es Konzerte geben, Theater- wie auch Filmvorführungen. Zudem wollte man einen kleinen Saal für einen Imbiss haben und einen Raum für ungestörtes Lesen. Die Verantwortlichen kamen zu dem Entschluss, dass der Saal etwa 400 Personen Platz bieten müsste. Ein Architekt namens Gerstung aus Pforzheim bekam den Planungsauftrag. Das Haus bekam Sprossenfenster, die Wandelhallen wurden direkt an das Gebäude angeschlossen und der Höhenunterschied durch Treppen überwunden. Die Zimmerarbeiten erledigten die drei Bad Dürrheimer Firmen Buck, Bühler und Goetz. Notiert ist in Unterlagen des Stadtarchivs, dass Karl Goetz als jüngster Handwerker 1936 den Richtspruch halten durfte: "Den Menschen, die zur Kur hier weilen, wünsch’ ich Gesundheit und Wohlergehen. von Weh und Krankheit sich zu heilen und auch ein frohes Wiedersehen." Im Sommer des Folgejahrs war die Eröffnung. 50 Pfennige kostete die Einweihungsgala Eintritt. Beim Programm trat unter anderem der Trachtenverein und die Volksbühne – die heimische Theatergruppe – auf.

Eine grundlegende Sanierung fand im Jahr 1962 statt. Bei der zweiten Sanierung, die am 1. Oktober 1992 begann, bekam das Haus sein heutiges Aussehen. Damals baute man die runde Theke ein, sanierte die Küche im Kellergeschoss, ebenso die Elektrik, Heizung, Lüftung und Bühnentechnik. Darüber hinaus wurde der Wintergarten als neues Element angebaut. Insgesamt präsentierte sich das Kurhaus danach wesentlich heller als zuvor.