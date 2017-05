Bad-Dürrheim Deutsche Verhältnisse erklärt

Bad Dürrheim. Der Fokus beim Treffen der ausländischen Gäste am Albert-Schweitzer-Haus lag auf den unbegleiteten Flüchtlingen. Wenn auch Bürgermeister Walter Klumpp zunächst die Gesamtsituation aufzeigte. Aktuell sind 72 Flüchtlinge untergebracht, 34 im Wohnheim, der Rest in Wohnungen, sie kommen unter anderem aus dem Irak, Serbien, Syrien und Eritrea. Man werde noch weitere Menschen aufnehmen müssen und sei auf der Suche nach Wohnraum wie auch auf der Suche nach einer Heimleitung für das Albert-Schweitzer-Haus. Die Personalsuche gestalte sich jedoch schwierig so Klumpp. Ziel sei, erklärte der Bürgermeister den Gästen, eine schnelle Integration der Flüchtlinge mit Bleiberecht, dazu gehörten Bildung, Wohnen und Arbeiten. Um dieses Ziel zu verwirklichen hätten die Flüchtlinge die Pflicht, Deutsch zu lernen und die Gesetze zu achten.

Ramona Bliestle ging auf die Situation der unbegleiteten Minderjährigen ein. Im Ortsteil Biesingen gibt es eine gemischte Gesamtwohngruppe mit sieben Mädchen und elf Jungen. Sie werden rund um die Uhr betreut, erhalten Hausaufgabenhilfe und psychologische Betreuung. Sie müssten die Jugendlichen in drei bis vier Jahren fit bekommen, um in Deutschland zu bestehen, denn im Alter von 21 laufen die Hilfen aus. Und man müsse den Spagat zwischen coolem Betreuer und Autoritätsperson schaffen. In der Einrichtung durchläuft man mehrere Stufen bis zum selbstständigen Wohnen, es herrscht Schulpflicht – für jeden Fehltag in der Schule werden fünf Euro vom Betreuungsgeld abgezogen.

Als Gäste hatten sie zwei Jugendliche dabei: Shukri aus Somalia und Khalifa aus Guninea. Beide seit rund zehn Monaten im Landkreis, beide sprachen sehr gut Deutsch für diese kurze Zeit.