Bad-Dürrheim Deutlich mehr Dauercamper

Bei den umfangreichen Öffnungszeiten, selbst über die Nebensaison von November bis einschließlich März von 8 bis 19 Uhr, ist das Camper­stüble zu einer beliebten Adresse nicht nur der Wintercamper geworden, sondern wird auch von Besuchern und Gruppen aus der Region gerne genutzt.

Weiter plant Klann, die bisherigen Schuppen durch eine Werkstatthalle mit rund 400 Quadratmetern zu ersetzen, um Unterbringung und Reparaturen von Gerätschaften für den Campingbetrieb zu erleichtern. Aber auch dieses Vorhaben müsse mit der Stadt abgeklärt werden. Vorgesehen sei in diesem Jahr außerdem noch das ein oder andere zusätzliche Spielgerät für den Spielplatz, hinzu komme die Installation einer Wlan-Anlage, die einen Internetzugang auf dem gesamten Campingplatz ermöglichen soll. Ein paar alte Stromkästen müssten ebenfalls erneuert werden. Wenn alles wie geplant realisiert werden kann, rechnet Klann mit einer Investition von rund 800 000 Euro.

All das trage zur Steigerung der Attraktivität bei, meint Klann. "Die Gäste sehen, es bewegt sich was." So seien die Umsätze in den vergangenen drei Jahren um 70 Prozent gewachsen. Zurückzuführen sei das unter anderem auf die gestiegene Zahl an Dauercampern aber auch auf höhere Umsätze beim Kioskbetrieb. Die Zahl der Übernachtungen stagniere zwar noch bei rund 8000 im Jahr. Aber auch hier ist Klann zuversichtlich, dass es angesichts der Investitionen in die Anlage und einer damit verbundenen Attraktivitätssteigerung zu mehr Übernachtungen kommen wird. Der Erfolg falle einem nicht in den Schoß, weist Klann neben Investitionen auch auf den Arbeitseinsatz hin.

Um die Nachfolge macht sich Klann bereits Gedanken, schließlich wird er im Februar 74 Jahre alt. Ein Sohn seiner Frau Bärbel Tietböhl zeige Interesse, arbeite auch jetzt schon mit, deutet sich eine weitere Führung des Campingplatzes in Familienhand an. Wobei noch Angestellte hinzukommen, um der anfallenden Arbeit Herr zu werden. Neben Horst Klann und seiner Frau seien es noch drei Mitarbeiter.

Weitere Informationen: campingplatz-bad-duerrheim.de