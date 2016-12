Bad-Dürrheim Der Tote kommt mit der Sackkarre

Sich unterhalten lassen, lachen, abschalten, die "Tage zwischen den Jahren" mit ordentlich Lokalkolorit versehen: Beim Hochemminger Weihnachtstheater war man richtig, der humorvolle Dreiakter "Für die Familie kann man nichts" wird am 5. Januar nochmals aufgelegt.

Zur Premiere durfte man in der Gemeindehalle guter Dinge sein, schließlich interpretierte die Narrenzunft einen Autor, der sich durchgehend der Komödie verschreibt. Hans Schimmel bezeichnet das Leben als anstrengend und problematisch genug, seine Stücke sollen schlicht und ergreifend für Erleichterung und Erheiterung sorgen. Erleichtert und erheitert war man nach dem Besuch des auch immer wieder deftigen Landtheaters, mit den heimischen Narren gingen ja auch Bühnenroutiniers ans Werk. Seit nunmehr 38 Jahren betritt man in Hochemmingen die besonderen Bretter und sorgt für Kurzweil, mit Schimmels Porträt eines doch ordentlich schrägen Familienclans wurde erneut ins Schwarze getroffen.

Ein mit Sprachschwierigkeiten kämpfender "Erfinder", ein sonderbarer Computerhacker, deren nach einem Indienbesuch in anderen Sphären schwebende Schwester – rauf und runter ging’s in der Familie der anderen Art, schließlich kam auch noch eine "zum Leben erweckte" Leiche ins Spiel. Mit zehnköpfiger Besetzung nahmen sich die Akteure das Schimmel-Stück vor und sorgten auch für Schenkelklopfer, "Stotterer" Frank Blom hat den einen oder anderen Bauchmuskelkater ganz allein zu verantworten und erspielte sich mitunter Szenenapplaus. Alexandra Bajorath war erstmals in der Hochemminger Schauspielerreihe zu sehen und sorgte immer wieder für größere Augen – schließlich führt deren Indienbesuch auch dazu, dass sie nicht mehr duschen oder baden will, um sich die Aura zu erhalten. Hierzu sahen ihre Geschwister ihre ganz persönlichen Vorteile: "Einen Vorteil hat die Stinkerei unserer Schwester – alle Fliegen sind bei ihr im Zimmer!"