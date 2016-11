Bad-Dürrheim Der Name der Rose im Narrenschopf

Bad Dürrheim. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Juni wird am 15. November das Stück "Der Name der Rose" von Umberto Eco aufgeführt. Der Narrenschopf bietet mit seinen drei Kuppeln einen idealen Spielort für das nächste Stück, so die Verantwortlichen. Die Atmosphäre und das Flair passen perfekt in die Thematik des Stückes in dem es um den gelehrten Franziskaner William von Baskerville geht. Er wird anno Domini 1327 vom damaligen Kaiser nach Italien in eine Benediktinerabtei geschickt. Dort soll er ein hochpolitisches Treffen zwischen dem der Ketzerei verdächtigten Minoriten und Abgesandten des Papstes organisieren. In den sieben Tagen und Nächten werden William und sein Adlatus Adson Zeuge einer Mordserie. Tickets gibt es im Vorverkauf im Narrenschopf, im Haus des Gastes, Telefon 07726/666 266, unter www.badduerrheim.de und den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg erworben werden. Das Stück beginnt um 20 Uhr, die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn. Für Bewirtung ist gesorgt.