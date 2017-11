Bad-Dürrheim Der nächste große Preis für Bad Dürrheim

Bad Dürrheim (kal). Die Stadt Bad Dürrheim ist eine von 53 Kommunen im Land, die mit ihrer Beteiligung am Ideenwettbewerb "Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten" Preisträger von 25 000 Euro wurde. Vertreter der Kommune sind am Donnerstag, 23. November, in das Ministerium für Soziales und Integration in Stuttgart zur Preisverleihung eingeladen.