Bad-Dürrheim Der Musikverein hat noch viel vor sich

Weitere Auftritte waren zu Geburtstagen von Vereinsmitgliedern, beim Himmelbergfest in Öfingen und bei der Musikgala in Bad Dürrheim. Dort wurden auch vier Kurkonzerte gegeben. Die Durchführung eines Probenwochende stand genauso auf dem Terminplan wie der Jahresausflug, der zur Bodenseewasserversorgung nach Sipplingen führte.

Dirigent Roland Lange gab zu verstehen, dass man sich musikalisch auf einem langen Weg befinde, der zum Ziel habe, die Facetten der Blasmusik auch mit Stücken von anderer Rhythmik den Konzertbesuchern zu bieten, zumal auch der eigene Anspruch bestehe, eine Mittelstufenkapelle zu sein.

Für 20-jähriges Mitwirken im Orchester erhielt Matthias Gail die Vereinsehrennadel in Silber. 20 bereits feststehende Termine gab der Vorsitzende Michael Hauger der Versammlung bekannt, wobei der erste ein Kurkonzert am 29. des Monats in Bad Dürrheim sein wird. Vier weitere folgen bei Fastnachtveranstaltungen im Februar, das Probenwochenende findet im März in Bonndorf statt.

Die Altmetallsammlung im Ort wurde auf den 1. April gelegt, das Wunschkonzert in der Festhalle auf den 22. April, das Fest an der Waldhornhütte auf den 1. Mai. Weiter wird die Kapelle am Fest der Schwarzbachtaler Blasmusik in der Pfalz, sowie beim Landestreffen der Bürgerwehren in Villingen mitwirken.

Ortsvorsteher Albert Scherer bedankte sich bei dem Verein, dem er eine hervorragende Außenwirkung für den Ort Sunthausen bescheinigt, für die Auftritte bei vielfältigen innerörtliche Anlässen.