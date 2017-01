Bad-Dürrheim Der größte Schatz eines Menschen

Fleißige Helfer hatten den Aufenthaltsraum der Einrichtung rasch zu einem Theatersaal eingerichtet, die Schauspieler hatten unter einem schwarzen Zelt ihre Bühne aufgebaut, und pünktlich konnte die Vorstellung beginnen. "Es wird ein bisschen laut, aber ihr müsst keine Angst haben", begrüßte Olaf Jungmann die erwartungsvollen Zuschauer. Er selbst hatte das Stück geschrieben und schlüpfte in die Rolle des grimmigen Kapitäns Nojus, der mit polternder Stimme Befehle gibt und verwegene Seemannslieder grölt.

Sein einziger Mitspieler war der elfjährige Robin Schlau, der den körperbehinderten Jungen Willi verkörperte. Das auf den Rollstuhl angewiesene Kind muss seine Sachen für einen Klinikaufenthalt packen, Angst und Verzweiflung machen ihm zu schaffen. So träumt der Junge viel lieber von der Seefahrt, über die er Geschichten schreibt und dabei den Kapitän Nojus erfunden hat. Nicht schlecht staunt Willi, als plötzlich seine Romanfigur lebendig und in Lebensgröße auf seinem Schreibtisch sitzt und ihn zu einer abenteuerlichen Seefahrt einlädt. Das lässt sich der Junge nicht zweimal sagen.

Sturm und hoher Wellengang begleitet die beiden, sie stranden auf einer einsamen Insel und geraten in Gefahr. "Ich bin ein Kapitän ohne Schiff, ohne See und ohne Schnupftabak", jammert der Mann. Willi, vom Kapitän Nojus "kleine Kröte" genannt, erweist sich zwei Mal als Lebensretter des knorrigen Seebären und erhält von da an den Namen "Honigdachs-Willi". Die Schatzsuche endete vergeblich, doch dafür wurde es deutlich, was wichtiger ist als eine Kiste voll Gold, Silber und Edelsteine: Mut, Vertrauen, Stärke und Lebensfreude. Mit diesem "Schatz" packt Willi seinen Koffer und ist innerlich bereit für die bevorstehende Operation in der Klinik. Insgesamt haben vier Kinder in den Sommerferien die Rolle von Willi einstudiert und treten abwechselnd auf. Neben Robin Schlau sind es Lilly Lipper, Emily Schätzler und Lina Lange.