Bad-Dürrheim Der "etwas andere Heimatabend"

Bad Dürrheim (kal). Trotz der ernsten Themen bescherten die Aktiven ihren Gästen im voll besetzten Saal des Kurhauses einen schönen und erlebnisreichen Abend. "Ein etwas anderer Heimatabend" kündigte Norbert Hartl, Leiter der Gruppe "Danzspiel und G’sang" dem Publikum an und erklärte den Hintergrund. Das Singspiel mit dem Titel "Hoffnung in der neuen Welt" wurde vom Ensemble des Vereins für das Musikantentreffen am 3. September einstudiert und im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck aufgeführt. Dort kam es bei den Zuschauern bestens an, so dass sich die Gruppe entschloss, das Stück für die Bad Dürrheimer Einwohner und für die Gäste noch einmal aufzuführen.

Die Zuschauer wurden nach der fröhlichen gesanglichen Begrüßung kenntnisreich in das Jahr 1815 zurückversetzt. Ein gewaltiger Vulkanausbruch hatte zu weltweiten Klimaveränderungen geführt. Die Folge waren in den nächsten zwei Jahren Missernten, die zu einer verheerenden Hungersnot führten. Dennoch wurde von der Landbevölkerung viel gesungen und entstanden einige bekannte Kinderlieder. Begleitet von den neun Akteuren mit 15 Instrumenten wurden die Lieder vorgetragen. So zum Beispiel "In Mutters Stübele" oder "Widele wedele, hinterm Städtele".

Der Aufforderung mitzusingen, kamen die Gäste gerne nach, so dass rasch eine lockere, gemütliche Stimmung im Saal entstand. Viel Freude bereitete die Kindergruppe mit ihren Tänzen und auch die Erwachsenen begeisterten mit dem Tanz auf der Bühne.