Bad-Dürrheim Der Bibel spielerisch genähert

Dann setzten sich alle an den schon gedeckten Frühstückstisch und ließen sich frische Marmeladenwecken und Kakaomilch schmecken. Da es dieses Jahr bei der Bibelwoche um Texte aus dem Mat­thäus­evangelium ging, kam dann dieser Evangelist natürlich auch "persönlich" zu Besuch. Pastoralreferent Josef Hofmann erklärte den Kindern, wie die Evangelien, die man auch als Jesusbiographien bezeichnen könnte, entstanden sind.

Bei dem Spiel Flüsterpost merkten die Kinder selbst, wie schnell etwas auch falsch weitergegeben werden kann. Anschließend wurden an fünf Stationen verschiedene Geschichten aus dem Matthäusevangelium besprochen und auf ganz verschiedene Art vertieft. Dabei verflog die Zeit an diesem Vormittag rasch. Am Mittag waren die Eltern wieder da, um ihre lieben Kleinen abzuholen.