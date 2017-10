Bad-Dürrheim Den Nerv der Jugend getroffen

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Eins ums andere Mal brandet Szenenapplaus durch den Raum. Keine Fläche ist zu klein, keine Kurve zu eng, kein Stapel zu hoch. Wo Ulli Sommers Hinterrad Platz hat, hat auch der Akrobat Platz. Und dann die Herausforderung – wer legt sich auf den Boden und lässt sich mit dem Vorderrad die Nase berühren? Aus dem Sattel heraus wohlbemerkt.

Fünf Jungs und ein Mädchen ließen sich den Kick nicht entgehen und mit einem Lächeln springt Ulli Sommer, Stadtmissionspastor aus Rottweil von seinem Mountainbike und stellt sich den Interviewfragen des ich glaub’s-Teams. Mit seinen 40 Jahren ist er nicht mehr der Jüngste, aber seine Performance auf dem Bike macht ihm wohl so schnell keiner nach. Die etwa 60 Jugendlichen kommen aus dem Staunen nicht heraus, was da gerade vor ihren Augen abgelaufen ist. Da lässt sich einer vor versammeltem Publikum den Kopf glattrasieren, eine junge Frau lässt sich abschminken und alle staunen. Und dieses Staunen soll auch den Blick auf das Thema der Evangelisationswoche lenken: Ich hab’s gesehen, ich bin verblüfft, erstaunt und fasziniert.

Nicht nur Ulli Sommer, auch andere aus dem Organisationsteam greifen zum Mikrofon und erzählen aus ihrem Leben, von Tiefen, von Höhen, von Abstürzen und von Jesus Christus, der mit seiner Botschaft für alle eine echte Hilfe ist. Als ob er Gedanken lesen könnte, greift der zweite Hauptakteur des Abends, Jan Edler, genau die Fragen und Zweifel auf, die wohl den meisten Jugendlichen im Raum durch den Kopf schießen: Was soll das alles? Aus Wanne-Eickel stammend, mehrfach umgezogen, hat der 26-jährige schon einiges an Lebenserfahrung auf dem Buckel und die guten Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, will er den Jugendlichen nicht vorenthalten. "Ob er etwas vor anderen gilt, zählt nicht mehr. Er hat Gott zu seinem Gott gemacht", so Edler.