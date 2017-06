Bad-Dürrheim Demografischen Wandel im Blick

Bad Dürrheim. Eine Veranstaltung ganz im Zeichen des demografischen Wandels bietet der Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr im Weinbrennersaal im Haus des Gastes an. Unter dem provozierenden Titel "Der Letzte macht das Licht aus?" berichtet der Demografiebeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Thaddäus Kunzmann, über die Folgen und die erfolgreiche Steuerung des demografischen Wandels in der deutschen Gesellschaft.