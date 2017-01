Bad-Dürrheim Dementer Täter weiß von nichts

Bad Dürrheim/Konstanz (tam). Der an einer ausgeprägten Alkoholdemenz leidende Mann hatte sich durch das ständige Gebrabbel seines an einem Nervenleiden erkrankten Mitbewohners gestört gefühlt. Eine Pflegerin konnte noch rechtzeitig eingreifen.

Die Staatsanwaltschaft klagte den 58-Jährigen wegen Totschlags an, ging aber von einer Schuldunfähigkeit des stark beeinträchtigen Mannes aus. Vor dem Landgericht Konstanz kam es gestern zu einem Sicherungsverfahren, in dem es nur um die Frage einer Unterbringung in der Psychiatrie und um die Frage der Allgemeingefährlichkeit ging.

Nach der Beweisaufnahme mit vier Zeugen und einem psychiatrischen Sachverständigen ordnete das Gericht zwar eine Unterbringung des 58-Jährigen in der Psychiatrie an, gab ihm dafür aber noch eine Bewährungschance von drei Jahren. So lange steht er unter Führungsaufsicht und hat einen Bewährungshelfer.