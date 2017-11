Bad-Dürrheim Deftige Hexentaufe

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). Eine Riedhexe kann man nicht einfach so werden. Wer den schaurigen Gestalten angehören möchte, muss eine deftige Hexentaufe über sich ergehen lassen. Vier Täuflinge warteten in der Dunkelheit auf diese Zeremonie. "Hoffentlich wird es nicht so schlimm, und die Frauen werden rücksichtsvoller behandelt", hoffte Maria Romondia, die mit Torsten Nickel sowie Katja und Uwe Blattmann zu den Täuflingen gehörte.