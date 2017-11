Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Zwar wird noch einige Zeit vergehen, bis die Zukunftstechnologie Glasfaser in die Haushalte von Oberbaldingen Einzug halten kann, doch für den Zweckverband ist es schon jetzt von Interesse zu wissen, wer sich anschließen lassen möchte. Am Beispiel des Wohngebiets Deicheläcker zeigte Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich auf, wie sich die Bereitschaft verändern kann. Signalisierten vor längerem vier Haushalte ihr Interesse an einem Glasfaseranschluss, sind es mittlerweile 14 geworden. Im Gewerbegebiet Bahn wollen sich drei Betriebe anschließen lassen. Um die Anschlussdichte zu erhöhen, möchte der Zweckverband die Grundstückseigentümer in der Gomstelstraße anschreiben, die zum Gebiet Deicheläcker führt. Ebenso Anlieger der Hauptstraße, mit denen der Zweckverband bislang noch nicht in Kontakt getreten ist, gab der Ortsvorsteher bekannt.