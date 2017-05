Bad-Dürrheim Das Runde muss in das Eckige

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Für den weiteren gesellschaftlichen Aspekt war mit dem Fest- und Barzelt gesorgt, wiederholt fanden sich am Wochenende drei Generationen zusammen. Zum Fest gab sich Petrus für manchen schon zu gut aufgelegt, bei teils über 30 Grad war es nicht jedem pudelwohl. Vor allem die aktiven Kicker ließen ordentlich Schweiß, am Seitenaus wurde im Zusammenhang auch gescherzt: "Wenn wir den Wasserschlauch andrehen, kommt über fünf Minuten gar nichts Kühles raus!" Drei Tage Action, viele Spiele und ein zünftiger Samstagabend unter den Zeltdächern – wer zuhause blieb, hat eine Veranstaltung mit Dorffestcharakter versäumt.

Der Freitag begann mit dem Kräftemessen der Altherren-Mannschaften, am Samstag ergab sich ein sehr dichter Zeitplan: F-Jugendturnier, Spiel der D-Jugend, die Partien beider Hochemminger Aktivenmannschaften gegen die jeweiligen Vertretungen aus Obereschach, dann noch die A-Jugend gegen die Geisinger Fußballschule – gegen 18 Uhr ruhten die Bälle schließlich und nicht wenige atmeten tief durch und drängten unter die Dusche. Final sollte es in der Zeltlandschaft zunehmend lauter werden, man ließ den Fußballsport noch einmal hochleben, freute sich über das Miteinander und stieß nicht selten mehrere Male mit- und aufeinander an. Manchen am Samstag feiernden Elternteilen stand ein Sonntag mit Pflichten und möglichst wachen Augen bevor, zum Abschluss des Hochemminger Sommer- und Sportfestes verschafften sich die ganz kleinen Kicker Aufmerksamkeit.

Nach dem Bambini-Turnier demonstrierten die E-Jugendlichen des FC ihre Fortschritte und ließen teils auch die Großeltern schmunzeln, es folgte um 14 Uhr das Elfmeterturnier und dann war es so weit: Auch Hochemmingen muss jetzt einige Zeit ohne Fußball auskommen! Die Sommerpause steht an und hat für einige Teams schon am Wochenende begonnen.