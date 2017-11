Bad-Dürrheim Das Repertoire des Orchesters reicht von Mozart bis zu den Stones

Den Gästen, der Trachtenkapelle Kappel, gehörte mit Dirigent Andreas Hirt der erste Teil des zweieinhalbstündigen Konzertabends; und Andreas Hirt, seit mehreren Jahren als erfolgreicher Verbandsjugendleiter des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar tätig und seit einem Jahr am Dirigentenpult in der Schwarzwald-Gemeinde, hatte ein sehr interessantes Programm zusammengestellt, das mit einem flotten Marsch von Adrian Keller "In Freundschaft verbunden" seinen schönen Eröffnungstitel hatte. Sinfonische Blasmusik wie auch Populären wusste die junge Kapelle mit ihren 40 Aktiven bestens zu interpretieren, so geriet die "Alpina Saga" von Thomas Doss zu einem monumentalen Werk voller Farben und Klänge, mit der die Musiker eintauchten in eine "fantastische Bergwelt".

Unter seinem energischen wie auch exakten und souveränen Dirigat gelang die Interpretation mühelos, ebenso im folgenden Titel "Imagasy" von Thiemo Kraas. Hier stellten die Aktiven ihre Vielseitigkeit unter Beweis mit emotionaler und klangvoller Vielfalt, die Filigranes und Voluminöses sehr schön verschmelzen konnte. Auch der von Wolfgang Woessner arrangierte Titel "Mozart", in dem die Lebensgeschichte des berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart dargestellt wird, erfuhr eine sehr schöne musikalische Ausführung durch die Trachtenkapelle, die sich mit einem eingängigen "Deep Purple Medley" von den aufmerksamen und begeisterten Zuhörern verabschiedete.

Nach der Pause stellten sich die Gastgeber, die 43 Musiker des Vereins Unterbaldingen, den Besuchern in ihren neuen schmucken Uniformen vor. Auch sie eröffneten unter der Leitung von Dominik Wittmann den zweiten Teil mit einem schönen Konzertmarsch des belgischen Komponisten Jan van der Roost, ehe sie ihr Wertungsspielstück "Fiskinatura" von Thiemo Kraas vorstellten; eine schöne viersätzige Suite, in der das Leben im landschaftlich reizvollen Allgäu eindrucksvoll beschrieben wird und durch die ausdrucksstarke Interpretation der Unterbaldinger unterstrich, warum sie im Sommer für ihre musikalische Vorstellung dieser Suite von der Jury das Prädikat "Mit hervorragendem Erfolg" in der Oberstufe erhalten haben. Munter, quirlig, abwechslungsreich und tiefgründig ertönte die Musik des jungen Komponisten Kraas. Mit "Fate of Gods" von Steven Reineke gab es eine gekonnte Beschreibung nordischer Mystik, ehe die agile Perkussionsgruppe in "König der Löwen" zeigte, dass sie alles im Griff hat und den schönen Klangteppich der Kapelle bestens rhythmisch zu unterstützen weiß. Bekanntes und Beliebtes von den "Rolling Stones" schloss den offiziellen Teil des souverän vorgetragenen zweiten Teiles der Unterbaldinger Kapelle ab, doch auch sie gaben mit ihrem gut disponierten Dirigenten gerne Zugaben.