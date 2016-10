Bad-Dürrheim Das Jubiläum ist fest im Blick

Die Anzahl der Mitglieder wuchs im Vereinsjahr auf aktuell 588 an. "Für so einen kleinen Verein wie unserem ist es geradezu sensationell, wie sich die Mannschaft seit dem Aufstieg vor vier Jahren in der Verbandsliga schlägt", meinte Schlenker, der dies der erfolgreichen Arbeit von Trainer Reiner Scheu zuschrieb. Im Damenfußball konnten weitere Erfolge verbucht werden, nachdem der Durchmarsch in die Landesliga sowie der Pokalsieg gelang.

Beim Fußballclub sind 20 Trainer für die Betreuung von zehn Jugendmannschaften zuständig. Jugendleiter Benjamin Wildgruber kündigte bei der Hauptversammlung die Umsetzung eines neuen Nachwuchskonzepts an. Mittelfristig sei es das Ziel, dass die über mehrere Jahre hinweg ausgebildeten Spieler dem Sportverein auch erhalten bleiben.

Für ein weiteres Jahr ließ sich Alexander Thumer zum stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Die Aufgaben des Kassierers werden weiterhin von einigen Vorstandsmitgliedern wahrgenommen, da niemand für das Amt kandidieren wollte. In den Spielausschuss wurden Karl-Heinz Grießhaber, Salvatore Buccelli und Hans-Jörg Bauer gewählt, in den Festausschuss Roberto Usay. Beisitzerin für das Finanzwesen wurde Bianca Hirrlinger. Mete Morat wird als Pressewart tätig sein. Bestätigt wurde von der Versammlung die Wahl von Jugendleiter Benjamin Wildgruber.