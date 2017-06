Bad-Dürrheim Das Hören steht im Fokus

Seit dem 1. Mai 2016 ist Christian Mozet in Villingen-Schwenningen Chef der Abteilung, davor war er rund 20 Jahre an der Uni-Klinik in Leipzig und ist ausgesprochener Spezialist für chirurgische Eingriffe im HNO-Bereich und für das Cholea-Implantat, eine Hörhilfe für Taube. Seinen Angaben zufolge leiden rund zehn Prozent der unter 20-Jährigen an Hörstörungen und 70 Prozent der über 60-Jährigen. Sechs bis sieben Millionen Menschen in Deutschland hätten eine mittel- bis schwergradige Hörstörung, davon seien jedoch nur rund drei Millionen versorgt. Bei der Altersschwerhörigkeit handelt es sich um eine meist langsam fortschreitende Innenohrschwerhörigkeit.

Vor dem Hintergrund eines nachgewiesenen Zusammenhangs zwischen Hörverlust und der Entwicklung von Demenz, eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit, Angst, Depression und sozialer Isolation ist eine frühzeitige Versorgung von Hörstörungen besonders wichtig, so die Ankündigung. Für die meisten sind konventionelle Hörgeräte eine Therapieform, durch den technischen Fortschritt der implantierbaren Hörsysteme können aber auch hochgradige Schwerhörigkeiten im Alter mit gutem Erfolg rehabilitiert werden.

In seinem Vortrag zeigt Christian Mozet Operationsmöglichkeiten auf, erklärt wie das Hören funktioniert, wird auch kurz auf den Tinnitus eingehen und will vor allem dazu motivieren, Lärmschutz ernst zu nehmen, beispielsweise im Berufsleben. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an den Arzt zu stellen.