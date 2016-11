Bad-Dürrheim Das gewisse Ehe-Vitamin mit Gott

Im Zentrum des stimmungsvollen Abends jeweils ein Vortrag zum Themenkreis Partnerschaft und Ehe mit Gott im Alltag. Dass dieses Thema aus immer neuen Blickwinkeln betrachtet werden kann, spiegelt das große Interesse der Anwesenden wider. Am zweiten Candle-Light-Evening im Jahr 2016 traten Katja und Stephan Stöhr vom Wörnersberger Anker an die Mikrophone und wussten in zwei kurzweiligen Vortragsteilen über das Zusammenspiel von Glaube und Ehealltag zu berichten. Interessant an diesem Abend war, dass die Sichtweise des Verhältnisses Ehepaar – Gott zu einer Dreiecksbeziehung ausgeweitet wurde.

Katja Stöhr stellte im ersten Teil des Vortragsabends die Frage: "Welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben?" Und sie räumt mit dem immer wieder aufkeimenden Druck in der Gottesbeziehung gründlich auf: Wenn ich alles versuche in der Ehe richtig zu machen, dann gibt mir Gott seinen Segen! Unter dieser Last bricht praktisch jede Beziehung zusammen, denn den perfekten Partner gibt es nicht, so die Referentin. Erkenne ich dagegen, dass Gott sich nach mir als Person sehnt, er mir auf Augenhöhe unter die Arme greift, so kann ich den Druck der Verantwortung an Gott abgeben und nicht für ihn leben sondern vielmehr mit ihm.

Schwierige Lebenssituationen, die ich als Ehepartner nur durch Aufbau von Druck denke lösen zu können, verlieren ihre Belastung, wenn ich die Verantwortung Gott übertrage. Dieses Miteinander schafft Kräfte, die dann gleich einem römischen Brunnen von oben nach unten in immer größer werdende Tröge fließen. Ist das Ich voll von Gottes Liebe, so kann diese in die Schale des Du darunter fließen und weiter nach unten in die Schale des Euch.