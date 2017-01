Bad-Dürrheim Das Alter macht sich zunehmend bemerkbar

Bad Dürrheim (rtr). Das Hallenfreibad Minara ist mit seinen 42 Jahren in einem zunehmend reparaturanfälligen Alter. Das bemerkt Bereichsleiter Florian Mill an vielen Ecken des für Vereine, Schulen und Familien so wichtigen Bades. Derzeit "tröpfelt" ein Haarriss in der Hauptleitung zum Innenbecken, weshalb das Minara von Mittwoch, 18. Januar, bis Sonntag, 22. Januar, geschlossen wird. Gleichzeitig soll auch die Generalreinigung vorgezogen werden, damit die übliche Schließung im April entfällt – sofern keine andere Reparatur dazwischen kommt, so Mill.