Bad-Dürrheim "Danzspiel ond G’sang" beim Heimatabend

Bad Dürrheim. Der Heimatabend beginnt am heutigen Donnerstag um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Sie werden einen Teil ihres Programms spielen, dass sie auch beim großen Treffen in Neuhausen aufführten. Die Musik- und Singgruppe "Danzspiel ond G’sang" hat ihre Heimat im Trachtenverein Bad Dürrheim. Gastmusiker sind immer gerne willkommen. So ist bei der Neuhausen-Besetzung eine Sängerin aus Freiburg dabei, die den Rhythmus unterstützt. Die Gruppe hatte speziell für das Museumsfest in Neuhausen o. E. längst vergessene Burelieder und lustige Rabbeditzle aus dem Schwarzwald und von der Baar ausgegraben und diese mit viel Spaß einstudiert.