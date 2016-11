Bad-Dürrheim Cortina-Inhaber suchen Nachfolger

Bad Dürrheim. Fast sah es in den vergangenen Wochen so aus, als wäre ein Nachfolger gefunden. Doch zerschlug sich für Birke und Henrik Rauh-Szabo die gesicherte Nachfolge für ihre Eisdiele. "Diejenigen, die gerne arbeiten würden, bekommen das Geld von der Bank nicht, und diejenigen die das Geld hätten, kaufen sich keine Arbeit", fasst Birke Rauh es im Gespräch zusammen. Fakt ist, das Ehepaar betreibt ihre Eisdiele so lange weiter, bis es einen Nachfolger gibt. Geschlossen ist derzeitig nur wegen der Winterpause. Anfang März wird wieder geöffnet – mit oder ohne Nachfolger.

Sollte bis dahin kein Nachfolger gefunden sein, wird Birke Rauh ihre Stunden im Geschäft verringern. Man habe sich in den vergangenen Monaten viele Gedanken zum Thema Nachfolge gemacht. Die beiden eigenen Kinder haben keine Interesse an dem Geschäft, das zeichnete sich schon seit langem ab, beide haben studiert. Man habe sich auch überlegt, ob man nicht in Italien, vor allem in Norditalien nach einem Nachfolger suche. Aber ob ein völlig Fremder der richtige sei, da ist man sich auch nicht schlüssig.

Das Cortina ist seit seiner Eröffnung in Familienbesitz. Der Großvater von Birke Rauh kam 1938 nach Deutschland. Für sie selbst gab es damals wenig Alternativen – das sei halt so gewesen. Die Suche nach Nachfolgern in der Branche sei nicht einfach. Sie weiß von mehreren ihrer Kollegen in der weiteren Region, dass es nur wenige gibt, die in diese Fußstapfen treten wollen. Es sei eben ein Sieben-Tage-Job. Mit all seinen Problemen, wie beispielsweise verlässliches Personal zu finden. Denn im Sommer bei schönem Wetter gibt es auch nicht allzu viele, die arbeiten möchten und eben auch sicher da seien. Da gäbe es dann auch mal ganz plötzlich verschiedene Krankheiten. Jedoch haben sich auch schon "Generationen" von Bedienungen den einen oder anderen Urlaub oder auch einen Teil ihres Studiums in der Eisdiele verdient.