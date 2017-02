Gospels und Popsongs bietet der Chor "Go(o)d News" unter der Leitung von Severine Köppler bei seinem Konzert am Samstag, 11. Februar, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Oberbaldingen. Gesungen wird internationale christliche Popularmusik in den verschiedensten Stilrichtungen. Der Eintritt ist frei. "Go(o)d News" ist einer der beiden Auswahlchöre des evangelischen Jugendwerks in Württemberg, Arbeitsstelle Musikplus. Die rund 40 Mitglieder des Chores aus ganz Württemberg sind erfahrene Sänger, darunter aktive und ehemalige Chorleiter und Musiker. Sie singen a cappella. Voller Freude und Leidenschaft möchten die Sänger mit ihren Liedern Gottes "gute Nachricht" weitergeben und durch die unterschiedlichen Musikstile die Vielfalt des Lebens und des Glaubens zum Ausdruck bringen. Bei der jährlichen Konzerttour schaffen die Sänger durch mitreißende Songs, gefühlvolle Balladen und tiefgründige Texte einen Gottesdienst der besonderen Art. Als Vorchor tritt der Gemeindechor Cantabile aus Oberbaldingen mit drei Liedern auf. Foto: Veranstalter